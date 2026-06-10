“Ανακαίνιση κατοικίας”: Ανοίγει στις 15 Ιουνίου το πρόγραμμα – Επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας».

Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στον Αντ1 σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν εάν είναι επιλέξιμοι ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση.

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«Τη Δευτέρα μπαίνει ο κάθε ένας για να δει εάν είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα και εφόσον είναι, από την 1 Σεπτεμβρίου μπορεί να προχωρήσει στην αίτηση» σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι μέχρι την 1/9 μπορεί κάποιος εάν θέλει να εκδώσει την ταυτότητα του κτιρίου και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. «Δεν είναι υποχρεωτικό. Έχουμε προβλέψει ότι στις αιτήσεις θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό και με μια υπεύθυνη δήλωση» σημείωσε ο αναπ. υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Αναφερόμενος στα εισοδηματικά κριτήρια σημείωσε ότι αυτά είναι διευρυμένα φέρνοντας ως παράδειγμα ότι μια 4μελής οικογένεια με 45.000 συνολικό εισόδημα μπορεί να είναι επιλέξιμη.

Σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα ο υπουργός σημείωσε ότι πρώτα «θα ξεκινήσουμε με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης. Μετά, θα πάμε κάπου περίπου στα 25.000 ευρώ επιδότησης και μετά στις αιτήσεις για περίπου 36.000. Θα γίνει σταδιακά προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η έγκριση εκείνων που ζητούν χαμηλότερα ποσά για να προχωρήσουν πιο γρήγορα στις ανακαινίσεις».

«Θα ανακαινιστούν περίπου 25.000 σπίτια»

«Υπολογίζουμε ότι θα ανακαινιστούν περίπου 25.000 σπίτια» δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500.000 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990 οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση.

Τέλος , κ . Παπαθανάσης αναφερόμενος στον τρόπο και τον χρόνο της πληρωμής από το πρόγραμμα σημείωσε ότι «με την έγκριση θα βγάζουμε το ποσό και θα το βάζουμε σε έναν ειδικό λογαριασμό» ώστε «πολύ γρήγορα να απορροφάται».