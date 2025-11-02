Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι – Η εξήγηση που έδωσε στους δημοσιογράφους (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κάτι περισσότερο από εντυπωσιακός αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα των Μπακς από τους Κινγκς.

Καθώς εμφανίστηκε στην συνέντευξη τύπου, επισημάνθηκε από τους δημοσιογράφους ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε μαυρισμένο μάτι. Ο ίδιος δεν δίστασε να εξηγήσει με μία δόση χιούμορ τι “πραγματικά” συνέβη.

«Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα “τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα”. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία και μετά ήταν ασφαλής».