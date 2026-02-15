NBA All-Star Game 2026: Ώρα για το κυρίως πιάτο – Team USA vs Team World

H ώρα που όλοι περίμεναν στο NBA All-Star Game 2026 έφτασε καθώς η Team USA θα κοντραριστεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 16/2 με την Team World.

Η κορύφωση του τριημέρου θα έρθει τα ξημερώματα της Δευτέρας 16/2 (00:00, COSMOTE SPORT 4HD) με το 75ο ΝΒΑ All–Star Game, το οποίο διεξάγεται με νέο format. Ο αγώνας θα λάβει τη μορφή ενός μίνι τουρνουά, όπου τρεις ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους.

Οι δύο ομάδες θα αποτελούνται από Αμερικανούς παίκτες και η μία από διεθνείς παίκτες. Οι δύο κορυφαίες ομάδες, με βάση την επίδοσή τους, θα προκριθούν στον τελικό αγώνα. Οι τέσσερις αγώνες θα έχουν διάρκεια 12 λεπτά ο καθένας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Team USA Stars vs. Team World Team USA Stripes vs. νικητή Game 1 Team USA Stripes vs. ηττημένο Game 1 Τελικός μεταξύ των δύο κορυφαίων ομάδων

Αν υπάρξει τριπλή ισοβαθμία (1–1), η διαφορά πόντων θα κρίνει την πρόκριση στον τελικό. Το χρηματικό έπαθλο φτάνει τα 125.000 δολάρια για κάθε παίκτη της πρωταθλήτριας ομάδας. Οι παίκτες της ομάδας που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση θα λάβουν 50.000 δολάρια ο καθένας, ενώ όσοι καταλάβουν την τρίτη θέση θα πάρουν από 25.000 δολάρια.

NBA All-Star Game 2026: Τα ρόστερ των ομάδων

Team World

Νόρμαν Πάουελ (Μαϊάμι Χιτ) πρώτη συμμετοχή

Ντένι Άβντιγια (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς) πρώτη συμμετοχή

Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς)

Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)

Τζαμάλ Μάρεϊ (Ντένβερ Νάγκετς) πρώτη συμμετοχή

Αλπερέν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς)

Πασκάλ Σιάκαμ (Ιντιάνα Πέισερς)

Καρλ-Άντονι Τάουνς (Νιου Γιορκ Νικς)

Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Προπονητής: Ντάρκο Ραγιάκοβιτς (Τορόντο Ράπτορς)

Team USA Stripes

Τζέιλεν Μπράουν (Μπόστον Σέλτικς)

Τζέιλεν Μπράνσον (Νιου Γιορκ Νικς)

Κέβιν Ντουράντ (Χιούστον Ρόκετς)

Μπράντον Ίνγκραμ (Τορόντο Ράπτορς)

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς)

Καουάι Λέοναρντ (Λος Άντζελες Κλίπερς)

Ντόνοβαν Μίτσελ (Κλίβελαντ Καβαλίερς)

ΝτιΆρον Φοξ (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Προπονητής: Μιτς Τζόνσον (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Team USA Stars

Σκότι Μπαρνς (Τορόντο Ράπτορς)

Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς)

Κέιντ Κάνινγχαμ (Ντιτρόιτ Πίστονς)

Τζέιλεν Ντούρεν (Ντιτρόιτ Πίστονς) πρώτη συμμετοχή

Άντονι Έντουαρντς (Μέμφις Γκρίζλις)

Τσετ Χόλμγκρεν (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) πρώτη συμμετοχή

Τζέιλεν Τζόνσον (Ατλάντα Χοκς) πρώτη συμμετοχή

Ταϊρίς Μάξεϊ (Φιλαδέλφεια 76ερς)

Προπονητής: Τζέι Μπι Μπίκερσταφ (Ντιτρόιτ Πίστονς)