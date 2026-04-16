Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76: «Ερυθρόλευκη» η κορυφή της regular season – Περιμένει πλέον τον αντίπαλο του στα playoffs

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 85-76 της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ και ολοκλήρωσε την regular season της Euroleague στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο της διοργάνωσης με ρεκόρ 26-12 και πλέον περιμένουν τον αντίπαλο τους στα Playoffs, ο οποίος θα προκύψει στα play-in και θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει στην 8η θέση της βαθμολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός ήξερε πως με νίκη του εξασφάλιζε την πρωτιά και δεν θα χρειαζόταν να δει άλλο αποτέλεσμα και μπήκε δυναμικά στον αγώνα με τους Ιταλούς παίρνοντας αυτό που ήθελε. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ ήταν εκ των κορυφαίων του αγώνα, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 20 πόντους, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ 18 πόντους και ο Ντόντα Χολ 14 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76