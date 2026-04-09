EuroLeague – ΝΒΑ: Τα στοιχεία δείχνουν τακτική συμπόρευσης για το NBA Europe – Συνάντηση σήμερα στην Κωνσταντινούπολη

Οι διεργασίες για την λίγκα του NBA Europe βρίσκονται σε εξέλιξη με την σημερινή μέρα να είναι ιδιαίτερα σημαντική στον απόηχο της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσέ – Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιθώριο της αναμέτρησης για την 37η αγωνιστική της Ευρωλίγκας NBA και EuroLeague, μέσω εκπροσώπων θα έχουν συνάντηση για το μέλλον της λίγκας με κοινό παρονομαστή την θέληση για συμπόρευση των δύο οργανισμών.

Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο βρίσκεται στη Κωνσταντινούπουλη για το ματς της Ρεάλ με τη Φενέρ και είχε προγραμματίσει σειρά συναντήσεων με τους ανθρώπους των Μαδριλένων και της τουρκικής ομάδας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κοινή λίγκα με πάνω από 20 ομάδες, ενώ ελληνικά μέσα κάνουν λόγο ακόμη και για συνάντηση του Managing Director του NBA στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργο Αϊβάζογλου με τον CEO της EuroLeague Τσους Μπουένο.

Να θυμίσουμε ότι Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε δεν έχουν συμφωνήσει για μακροχρόνια συμβόλαια με την EuroLeague και βρίσκονται ψηλά στη λίστα για τις ομάδες που θα είναι ιδρυτικά μέλη του NBA Europe. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι από το τέλος της σεζόν 2025-26 θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του μπάσκετ στην Ευρώπη και ειδικότερα με την λίγκα που ετοιμάζει το NBA στην Γηραιά Ήπειρο.