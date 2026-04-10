Αποτελέσματα NBA: Ανατροπή των Λέικερς με σούπερ Λεμπρόν Τζέιμς – Πήραν το ντέρμπι της Ανατολής οι Νικς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σημείωσε 26 πόντους, μοίρασε 11 ασίστ και μάζεψε οκτώ ριμπάουντ, καθώς οι Λος Άντζελες Λέικερς διέκοψαν ένα σερί τριών ηττών με νίκη 119-103 επί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο και παρέμειναν εντός κούρσας για την 3η θέση στην Δυτική Περιφέρεια του NBA.

Το Γκόλντεν Στέιτ έχασε για πέμπτη φορά στα τελευταία έξι παιχνίδια του και θα είναι το Νο. 10 στη Δύση και θα αγωνιστεί στο τουρνουά play-in. Και οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγώνα χωρίς αρκετούς βασικούς παίκτες. Οι Στίβεν Κάρι (διαχείριση τραυματισμού στο δεξί γόνατο), Κρίσταπς Πορζίνγκις (ασθένεια/γόνατο), Γουίλ Ρίτσαρντ (πλάτη) και Γκούι Σάντος (θλάση στην πύελο) άργησαν να αγωνιστούν για το Γκόλντεν Στέιτ, το οποίο χρησιμοποίησε την 41η διαφορετική ομάδα του για τη σεζόν.

Οι Λέικερς έπαιξαν χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς (οπίσθιος μηριαίος), Όστιν Ριβς (πλάγιος), Τζάξον Χέις (πόδι) και Μάρκους Σμαρτ (αστράγαλος).

Ο Κέβιν Ντουράντ, στα 37 του χρόνια και στην 19η σεζόν του στο NBA, σημείωσε 29 πόντους, τους περισσότερους στον αγώνα, ανάμεσά τους ένα κρίσιμο τρίποντο στα τέλη του αγώνα, που βοήθησε τους γηπεδούχους Ρόκετς να νικήσουν τους δυναμικούς Φιλαδέλφεια 76ερς με 113-102 στο Χιούστον.

Οι Ρόκετς επέκτειναν το νικηφόρο σερί τους σε οκτώ αγώνες, αλλά για να το πετύχουν αυτό έπρεπε να ιδρώσουν τα τελευταία λεπτά. Οι 76ερς δυσκόλεψαν τη θέση τους στην πολύ δύσκολη κούρσα για την 5η και 6η θέση στην Ανατολή. Πλέον βρίσκονται στην 8η θέση με 43 νίκες και 37 ήττες.

Αγωνίστηκαν χωρίς τον σέντερ της, Τζόελ Εμπίιντ, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σκωληκοειδίτιδας νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Η ομάδα δεν έχει καθορίσει ημερομηνία επιστροφής για τον MVP του 2023.

Οι Ρόκετς παραμένουν στην 5η θέση της Δύσης, αλλά με το ίδιο ρεκόρ με τους Λος Άντζελες Λέικερς (51 νίκες – 29 ήττες). Και οι δύο ομάδες μπορούν ακόμα να στοχεύσουν στην 3η θέση, την οποία κατέχει αυτή τη στιγμή το Ντένβερ (52 νίκες – 28 ήττες).

Ο Μπράντον Ίνγκραμ σημείωσε 23 από τους 38 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και οι Τορόντο Ράπτορς νίκησαν τους φιλοξενούμενους Μαϊάμι Χιτ με 128-114. Οι Ράπτορς (45-35) σάρωσαν τη σειρά τεσσάρων αγώνων της σεζόν με τους Χιτ (41-39), προχωρώντας ένα παιχνίδι μπροστά από το Ορλάντο και στην πέμπτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας. Οι Μαϊάμι Χιτ, σχεδόν σίγουρα υποβιβάζονται στη 10η θέση την τελευταία θέση για play-in.

Οι Νικς επικράτησαν με 112-106 των Σέλτικς στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, χάρη σε μεγάλο βαθμό σε δύο τρίποντα του Τζος Χαρτ (26 πόντοι, συμπεριλαμβανομένων 15 στο τέταρτο δεκάλεπτο) στο τελευταίο λεπτό. Ο Tέιτουμ είχε παραδεχτεί πριν από τον αγώνα ότι ένιωθε νευρικός για την επιστροφή του στο Madison Square Garden, το στάδιο όπου υπέστη ρήξη στον δεξιό αχίλλειο τένοντα τον περασμένο Μάιο κατά τη διάρκεια των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας.

Αυτή η νίκη πάντως επιτρέπει στους Νικς, τρίτους στην Ανατολή (52 νίκες – 28 ήττες), να θέσουν κάποια απόσταση από το Κλίβελαντ (4ος, 51 νίκες – 29 ήττες) και να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Βοστώνη, δεύτερη (54 νίκες – 26 ήττες), με μόνο δύο παιχνίδια κανονικής περιόδου να απομένουν για κάθε ομάδα.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Ράπτορς-Χιτ 128-114

Γουίζαρντς-Μπουλς 108-119

Νετς-Πέισερς 94-123

Νικς-Σέλτικς 112-106

Ρόκετς-Σίξερς 113-102

Γουόριορς-Λέικερς 103-119