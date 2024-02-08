Nations League: Στο 2ο γκρουπ της League Β η Ελλάδα με Αγγλία, Φινλανδία και Ιρλανδία
Όλοι οι όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/2) στο Παρίσι η κλήρωση των ομίλων στις τέσσερις Λίγκες (League A, B, C και D) του Nations League 2024/25.
Η Ελλάδα (που «ανέβηκε» κατηγορία στο προηγούμενο τουρνουά), κληρώθηκε στο 2ο γκρουπ της League B μαζί με την πανίσχυρη Αγγλία, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία, την οποία αντιμετώπισε και στα πρόσφατα προκριματικά του EURO 2024.
Οι υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας θα ξεκινήσουν το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου 2024 με την 1η αγωνιστική και θα ολοκληρωθούν στο διάστημα 17-19 Νοεμβρίου 2024 με την 6η αγωνιστική.
Τη Δευτέρα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες -Αποκλεισμοί δρόμων και σήμερα
Δολοφονία στη Μάνδρα: Νέες έρευνες στο σημείο της εκτέλεσης -Οικονομικά κίνητρα «βλέπουν» οι αρχές
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις