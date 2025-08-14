Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νάπολι – Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα για το μεγάλο φιλικό

Δοκιμάζει τις δυνάμεις του

Νάπολι – Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα για το μεγάλο φιλικό
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός δίνει ένα μεγάλο φιλικό το απόγευμα της Πέμπτης 14/8 κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους ενόψει και της συμμετοχής τους στην League Phase του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Μεντιλίμπαρ θα ξεκινήσει τον αγώνα με τους Μπότη, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κοστίνια, Σκιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Πνευμονίδη, Ροντινέι και Ελ Κααμπί.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ