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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σύρο – Μήνυμα από το 112: “Απομακρυνθείτε από τα Τρία Λαγγόνια προς Ερμούπολη” (βίντεο)

Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Φωτιά στη Σύρο – Μήνυμα από το 112: “Απομακρυνθείτε από τα Τρία Λαγγόνια προς Ερμούπολη” (βίντεο)
ΦΩΤΟ: cyclades24
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:33

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 21 Ιουνίου στη Σύρο, στην περιοχή Άμπελα καίγονταςξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Λόγω της φωτιά ενεργοποιήθηκε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τα Τρία Λαγκώνια προς Ερμούπολη.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το cyclades.gr, η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Τρία Λαγγόνια.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το cycladeslive, διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώνεται αυτή την ώρα στην περιοχή του Μέγα Γιαλού, γεγονός που έχει προκαλέσει πρόσθετη ανησυχία στους κατοίκους.

“Ο αέρας μπορεί να την κάνει επικίνδυνη”

Στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή της πυρκαγιάς στην Αμπέλα Σύρου εστίασε την προσοχή, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Αλέξανδρος Αθανασίου. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός πως η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, οι δυνατοί άνεμοι μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξή της.

«Είναι πολύς ο αέρας. Θυμάρια καίει και χαμηλή βλάστηση, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη λόγω του αέρα», δήλωσε ο κ. Αθανασίου, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο. Επίσης, σημείωσε ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού επιχειρούν στην περιοχή, ενώ αναμένουν ενίσχυση και από εναέρια μέσα.

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«Έρχεται και ένα ακόμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Όλες οι δυνάμεις του νησιού επιχειρούν εκεί. Προς το παρόν δεν ανησυχούμε», τόνισε.

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