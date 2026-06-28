Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των “32” – Πότε θα γίνουν οι αγώνες

Μετά από 17 μέρες ασταμάτητης ποδοσφαιρικής δράσεις γεμάτο ιστορίες και ρεκόρ, το Μουντιάλ 2026 μπαίνει στην φάση των νοκ άουτ υποσχόμενο ακόμη περισσότερές συγκινήσεις.

Σειρά λοιπόν έχουν τα νοκ-άουτ και η φάση των «32» όπου οι ομάδες που προκρίθηκαν από τον πρώτο γύρο θα κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του πλανήτη μεταξύ 28 Ιουνίου και 4 Ιουλίου. Αρκετά αμφίρροπα ζευγάρια παρατηρούνται στην πρώτη νοκ άουτ φάση όπως το Πορτογαλία – Κροατία, Ολλανδία – Μαρόκο, Βραζιλία – Ιαπωνία, Ισπανία – Αυστρία και Γαλλία – Σουηδία να είναι ορισμένα που ξεχωρίζουν.

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Αντίθετα, η Αργεντινή, κάτοχος του προηγούμενου Μουντιάλ, θα βρει απέναντι της το Πράσινο Ακρωτήρι στην πρώτη παρουσία σε νοκ άουτ φάση πέφτοντας στα θεωρητικά πιο μαλακά.

Οι ομάδες των “32” του Μουντιάλ

-Μεξικό

-Νότια Αφρική

-Ελβετία

-Καναδάς

-Βοσνία Ερζεγοβίνη

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-Βραζιλία

-Μαρόκο

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-ΗΠΑ

-Αυστραλία

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-Παραγουάη

-Γερμανία

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-Ακτή Ελεφαντοστού

-Εκουαδόρ

-Ολλανδία

-Ιαπωνία

-Σουηδία

-Βέλγιο

-Αίγυπτος

-Ισπανία

-Πράσινο Ακρωτήρι

-Γαλλία

-Νορβηγία

-Σενεγάλη

-Αργεντινή

-Αυστρία

-Αλγερία

-Κολομβία

-Πορτογαλία

-Λ.Δ. Κονγκό

-Αγγλία

-Κροατία

-Γκάνα

Μουντιάλ 2026: Οι ώρες των αγώνων και τα ζευγάρια

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία

23:30 Γερμανία – Παραγουάη

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Γαλλία – Σουηδία

04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ

19:00 Αγγλία – Λ.Δ Κονγκό

23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία

22:00 Ισπανία – Αυστρία

ΠΑΡΑΣΚΥΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 Πορτογαλία – Κροατία

06:00 Ελβετία – Αλγερία

21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι

04:30 Κολομβία – Γκάνα