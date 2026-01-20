Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Μπράιτον για γκολ Κώστούλα:«Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα γι’ αυτό το γκολ»

Παραμιλάει όλη η Ευρώπη για το απίθανο γκολ του 18χρονου

Μπράιτον για γκολ Κώστούλα:«Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα γι’ αυτό το γκολ»
Ο Μπάμπης Κώστούλας έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλάει με το απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι που πέτυχε κόντρα στην Μπόρνμουθ, σώζοντας τον βαθμό για την Μπράιτον.

Οι «γλάροι» βρίσκονταν πίσω στο σκορ (1-0) κόντρα στην Μπόρνμουθ και μέχρι και τα 90′ όλα έδειχαν ότι το ματς είχε χαθεί.

Ο 18χρονος Έλληνας όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 90+1′ ανυψώθηκε στον αέρα και έβαλε το γκολ της χρονίας για την Μπράιτον πραγματοποιώντας το 1-1.

«Για να κάνει κάτι τέτοιο θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος θρύλος, Τιέρι Ενρί, ο οποίος αποθέωσε τον Έλληνα για την προσπάθειά του. Ο προπονητής του, Φάμπιαν Χίρτσελερ, δε μπορούσε να μην τον συγχαρεί με την σειρά του, ενώ οι λογαριασμόι στο Χ πήραν…φωτιά για τον πρωην επιθετικό του Ολυμπιακού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μια από τις πιο διάσημες σελίδες που ασχολείται με τα νέα της Μπράιτον: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα σε αντάλλαγμα για αυτή τη στιγμή ΛΑΜΨΗΣ από τον Κωστούλα». Με μία δόση υπερβολής φυσικά όμως γίνεται αντιληπτός ο ενθουσιασμός των φίλων της Μπράιτον για αυτό το γκολ-αριστούργημα του Κωστούλα.

Δείτε το γκολ που παραμιλάει η Ευρώπη:

