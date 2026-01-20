Μπράιτον για γκολ Κώστούλα:«Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα γι’ αυτό το γκολ»

Ο Μπάμπης Κώστούλας έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλάει με το απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι που πέτυχε κόντρα στην Μπόρνμουθ, σώζοντας τον βαθμό για την Μπράιτον.

Οι «γλάροι» βρίσκονταν πίσω στο σκορ (1-0) κόντρα στην Μπόρνμουθ και μέχρι και τα 90′ όλα έδειχαν ότι το ματς είχε χαθεί.

Ο 18χρονος Έλληνας όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 90+1′ ανυψώθηκε στον αέρα και έβαλε το γκολ της χρονίας για την Μπράιτον πραγματοποιώντας το 1-1.

🇬🇷 Is Kostoulas' equaliser against Bournemouth Goal of the Season so far? 👇 pic.twitter.com/JhrmulqWsV— That's Football! (@ThatsFootballTV) January 20, 2026

«Για να κάνει κάτι τέτοιο θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος θρύλος, Τιέρι Ενρί, ο οποίος αποθέωσε τον Έλληνα για την προσπάθειά του. Ο προπονητής του, Φάμπιαν Χίρτσελερ, δε μπορούσε να μην τον συγχαρεί με την σειρά του, ενώ οι λογαριασμόι στο Χ πήραν…φωτιά για τον πρωην επιθετικό του Ολυμπιακού.

Greece deserve to get the Elgin Marbles back in exchange for this moment of BRILLIANCE from Kostoulas #BHAFC pic.twitter.com/50XQYOSioZ— We Are Brighton (@wearebrighton) January 19, 2026

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μια από τις πιο διάσημες σελίδες που ασχολείται με τα νέα της Μπράιτον: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα σε αντάλλαγμα για αυτή τη στιγμή ΛΑΜΨΗΣ από τον Κωστούλα». Με μία δόση υπερβολής φυσικά όμως γίνεται αντιληπτός ο ενθουσιασμός των φίλων της Μπράιτον για αυτό το γκολ-αριστούργημα του Κωστούλα.

Δείτε το γκολ που παραμιλάει η Ευρώπη: