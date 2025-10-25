Μπάμπης Κωστούλας: Παρθενικό γκολ με την Μπράιτον στην ήττα με 4-2 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Με κεφαλιά στο 90'+2
Με… κεκτημένη ταχύτητα από το μεγάλο «διπλό» επί της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά τελικά επικράτησε με 4-2 της Μπράιτον, πανηγυρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της (για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν), χάρις στην οποία «σκαρφάλωσε» στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League (4η θέση).
Ο Μπάμπης Κωστούλας μόλις στην 2η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, πέρασε και πάλι αλλαγή, απόψε στο 79′ και αφού απείλησε στο 88′ με σουτ, στο 90’+2 βρήκε δίχτυα με κεφαλιά και μείωσε προσωρινά σε 3-2. Τελικά ο Εμπεμό στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων «τελείωσε» το ματς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.
Και ο έτερος Έλληνας της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας, μπήκε αλλαγή στο 87′, χωρίς να φανεί ιδιαίτερα στο μικρό διάστημα που αγωνίστηκε. Ο Ντάνι Γουέλμπεκ πέτυχε το γκολ των φιλοξενούμενων, που ήταν το πέμπτο του στους τέσσερις τελευταίους αγώνες που χρησιμοποιήθηκε!
Ανέτρεψε τα προγνωστικά η Σάντερλαντ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, φθάνοντας σε σπουδαία νίκη με 2-1 μέσα στο Λονδίνο επί της Τσέλσι. Ο Γκαρνάτσο άνοιξε νωρίς το σκορ (2′), αλλά στο 22ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ισίντορ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ταλμπί έριξε στο καναβάτσο την ομάδα του Εντσο Μαρέσκα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας!
Στο μεταξύ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ κατάφερε δύσκολα να λυγίσει, στα τελευταία λεπτά, την αντίσταση της Φούλαμ και να πάρει τη νίκη με 2-1. Οι «καρακάξες» άνοιξαν το σκορ με τον Μέρφι (18′), αλλά οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν με τον Λούκιτς (56′), με τον Μπρούνο Γκιμαράες να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 90ο λεπτό.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις