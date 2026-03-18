Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Με ανατροπή πήρε την πρόκριση και περιμένει τον Παναθηναϊκό ή την Μπέτις

Η Μπράγκα επικράτησε με 4-0 της Φερεντσβάρος εντός έδρας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League.

Συγκεκριμένα, παρότι είχε ηττηθεί με 2-0 στη Βουδαπέστη από την Φερεντσβάρος πριν από έξι βράδια, στη σημερινή ρεβάνς των «16» του Europa League κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και με το εμφατικό 4-0 να γίνει η πρώτη ομάδα από τη διοργάνωση που προκρίνεται στους προημιτελικούς.

Εκεί, όπου θα βρει απέναντί της το νικητή της αυριανής «μάχης» του «Λα Καρτούχα», ανάμεσα στην Μπέτις και στον Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» να έχει το προβάδισμα μετά το 1-0 της πρώτης αναμέτρησης του Ολυμπιακού Σταδίου.

Η ομάδα του Κάρλος Βίσενς όχι απλά αιφνιδίασε τους Ούγγρους με το γκολ του Όρτα στο 11′, αλλά κατάφερε να βρει σκορ πρόκρισης πριν τη συμπλήρωση 35 λεπτών με τα τέρματα των Γκρίλιτς (15′) και Μαρτίνες (34′). Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και πάλι ο Όρτα «σφράγισε» τη σπουδαία επιτυχία των Πορτογάλων με το δεύτερο προσωρπικό του γκολ στο 53′.