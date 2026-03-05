Μπάσκετ: Άνοδος για την Εθνική Ελλάδας στην κατάταξη της FIBA

Μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA ανέβηκε η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ, έπειτα από τη νίκη που έκανε στην έδρα του Μαυροβούνιου.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ανέβηκε στην 12η θέση της κατάταξης, αφήνοντας στη Λετονία στη 13η θέση. Πλέον βρίσκεται πίσω από την Τουρκία, η οποία είναι αήττητη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Η πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανήκει στις ΗΠΑ, ακολουθούμενες από τη Γερμανία και τη Σερβία. Η Λετονία, η οποία έχασε τη θέση της, έχει ρεκόρ 1-3 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, επιτρέποντας στην Ελλάδα να ανέβει μία θέση.

Η παγκόσμια κατάταξη