Μπάσκετ: Άνοδος για την Εθνική Ελλάδας στην κατάταξη της FIBA
Η ομάδα πλέον βρίσκεται στην 12η θέση
Μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA ανέβηκε η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ, έπειτα από τη νίκη που έκανε στην έδρα του Μαυροβούνιου.
Συγκεκριμένα, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ανέβηκε στην 12η θέση της κατάταξης, αφήνοντας στη Λετονία στη 13η θέση. Πλέον βρίσκεται πίσω από την Τουρκία, η οποία είναι αήττητη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.
Η πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανήκει στις ΗΠΑ, ακολουθούμενες από τη Γερμανία και τη Σερβία. Η Λετονία, η οποία έχασε τη θέση της, έχει ρεκόρ 1-3 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, επιτρέποντας στην Ελλάδα να ανέβει μία θέση.
Η παγκόσμια κατάταξη
- ΗΠΑ
- Γερμανία
- Σερβία
- Γαλλία
- Καναδάς
- Αυστραλία
- Ισπανία
- Αργεντινή
- Λιθουανία
- Βραζιλία
- Τουρκία
- Ελλάδα
- Λετονία
- Σλοβενία
- Ιταλία
- Πουέρτο Ρίκο
- Φινλανδία
- Μαυροβούνιο
- Πολωνία
- Γεωργία
