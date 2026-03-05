Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Άνοδος για την Εθνική Ελλάδας στην κατάταξη της FIBA

Η ομάδα πλέον βρίσκεται στην 12η θέση

Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA ανέβηκε η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ, έπειτα από τη νίκη που έκανε στην έδρα του Μαυροβούνιου.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ανέβηκε στην 12η θέση της κατάταξης, αφήνοντας στη Λετονία στη 13η θέση. Πλέον βρίσκεται πίσω από την Τουρκία, η οποία είναι αήττητη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Η πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανήκει στις ΗΠΑ, ακολουθούμενες από τη Γερμανία και τη Σερβία. Η Λετονία, η οποία έχασε τη θέση της, έχει ρεκόρ 1-3 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, επιτρέποντας στην Ελλάδα να ανέβει μία θέση.

Η παγκόσμια κατάταξη

  1. ΗΠΑ
  2. Γερμανία
  3. Σερβία
  4. Γαλλία
  5. Καναδάς
  6. Αυστραλία
  7. Ισπανία
  8. Αργεντινή
  9. Λιθουανία
  10. Βραζιλία
  11. Τουρκία
  12. Ελλάδα
  13. Λετονία
  14. Σλοβενία
  15. Ιταλία
  16. Πουέρτο Ρίκο
  17. Φινλανδία
  18. Μαυροβούνιο
  19. Πολωνία
  20. Γεωργία
