Λιόλιος: «Συγχαρητήρια στον Βρούτση για την άμεση θεσμική αντίδραση στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου»

Σε θεσμικό τόνο και με αναφορά στην άμεση αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, σχετικά με την υπόθεση της καταγγελίας της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Ο κ. Λιόλιος, με δήλωσή του, συνεχάρη τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την ακαριαία και θεσμική διαχείριση του ζητήματος, επισημαίνοντας τη σημασία της άμεσης αποστολής των σχετικών αναφορών στις αρμόδιες αρχές προς διερεύνηση.

Η δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου: «Μπορεί να έχω ασκήσει αυστηρή κριτική στον υπουργό αθλητισμού για παραλείψεις σε σχέση με τα αθλητικά σωματεία και μεροληψία και αδιαφάνεια σε σχέση με την οικονομική χρηματοδότηση και υποστήριξη των Ελληνικών πρωταθλημάτων όμως πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια γιατί λειτουργώντας ακαριαία και θεσμικά στέλνει στις αρμόδιες αρχές όλες τις καταγγελίες για διερεύνηση. Ακριβώς αυτό που πρέπει άμεσα να κάνει και με την καταγγελία της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς το πρόσωπό μου. Αυτό πρέπει να κάνει πάντα ένας υπουργός αθλητισμού. Να μην αφήνει καμία σκιά να υπάρχει στον αθλητισμό και ούτε να επιτρέπει να λασπολογούν δημόσια πρόσωπα χωρίς να λογοδοτούν».