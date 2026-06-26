Γαλλία: Στη Μασσαλία οδηγήθηκε το κατασχεμένο τάνκερ Deliver που πιστεύεται ότι ανήκει στον “σκιώδη στόλο” της Ρωσίας

Ένα τάνκερ που πιστεύει ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας οδηγήθηκε σήμερα στα ανοιχτά της Μασσαλίας, μία ημέρα αφού κατασχέθηκε από τις γαλλικές αρχές κοντά στη Σικελία.

Το πλοίο Deliver είναι ένα από τα εννέα συνολικά που έχουν κατασχεθεί στην Ευρώπη από τις αρχές του έτους. Όλα πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

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Το τάνκερ μεταφέρθηκε στον Κόλπο του Φος και «θα αγκυροβολήσει εκεί και θα παραμείνει στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών» της Μασσαλίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνά τους.

Η ρωσική πρεσβεία στη Γαλλία χαρακτήρισε την κατάσχεση «άλλη μια πράξη πειρατείας», λέγοντας ότι είναι «παράνομη και απαράδεκτη με βάση το διεθνές δίκαιο», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Μια γαλλική στρατιωτική πηγή είπε ότι το πλοίο έφερε σημαία Καμερούν, μολονότι είχε διαγραφεί από τα μητρώα αυτής της χώρας πριν από αρκετές εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι έπλεε χωρίς σημαία και παραβίαζε το διεθνές ναυτικό δίκαιο.