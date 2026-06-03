Χρηματιστήριο: Στις 2.362,65 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,50%

Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών, στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.362,65 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,50%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.354,00 μονάδες (-0,86%).

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Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 113,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+2,90%), της Elvalhalcor (+1,70%) και των ΕΛΠΕ (+1,65%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,76%), Aegean Airlines (-1,70%), η Alpha Bank (-1,48%) και η Optima Bank (-1,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η ΔΕΗ και η Eurobank διακινώντας 1.497.433 και 1.281.318 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 31,92 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 8,63 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 72 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μουζάκης(κ) (+9,57%) και Mermeren (+3,03%).

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Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Safe Bulkers (-3,97%) και Premia (-3,66%).