Μόνο φιλικό δεν ήταν – Απίστευτο ξύλο ανάμεσα στους παίκτες στον αγώνα της Μπέτις με την Κόμο (Βίντεο)

Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στο φιλικό της Μπέτις με την Κόμο την Τετάρτη 6/8 στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δυο ομάδων.

Συγκεκριμένα, όταν ο Περόνε της Κόμο χαστούκισε τον Φορνάλς, ο οποίος απάντησε, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν σκηνές χάους ανάμεσα στους παίκτες των δυο ομάδων.

Τελικά με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν, με τους Περόνε και Φορνάλς να αποβάλλονται από τον αγώνα.

🚨 Things got heated between Cesc Fàbregas' Como and Manuel Pellegrini's Betis… in a preseason friendly! 😱#como #betis pic.twitter.com/ps1kuz6ymR— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 6, 2025