Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: Οι αποδεκατισμένοι Γάλλοι του έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί

Ο Ολυμπιακός παρότι πάλεψε ηττήθηκε (81-80) από την Μονακό εκτός έδρας για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Γάλλοι μετά την απόλυση του Βασίλη Σπανούλη και με εννιά διαθέσιμους παίκτες πήραν τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό που πλήρωσε τα λάθη του.

Πλέον το ρεκόρ των Πειραιωτών υποχώρησε σε 20-11 στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Μονεγάσκοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17-14 στην ένατη.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Μπλόσομγκεϊμ 13 (6/6 δίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Τάις 13 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιάλο 8 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χέις (0/4 δίποντα), Τάρπι 7 (1), Μπεγκαρίν 9 (4/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 7 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 8 (2/9 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στράζελ 9 (3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζέιμς 14 (3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Γουορντ 10 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Παπανικολάου 5 (1), Ντόρσεϊ 19 (1/4 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 17 (5/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μιλουτίνοβ 13 (3/3 δίποντα, 7/9 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόσεφ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολ, ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς, Φουρνιέ 3 (1/6 σουτ)