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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μήνυση του Τετέι στον Κωστή Ραπτόπουλο για συκοφαντική δυσφήμηση

Για ψευδείς χαρακτηρισμούς πριν και μετά το ντέρμπι "αιωνίων"

Μήνυση του Τετέι στον Κωστή Ραπτόπουλο για συκοφαντική δυσφήμηση
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μήνυση κατά του Κωστή Ραπτόπουλου θα υποβάλλει ο Ανδρέας Τετέι, με την στήριξη και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο δημοσιογράφος έκανε προσβλητικές και ψευδείς αναφορές κατά του ποδοσφαιριστή, δημοσίως, πριν και μετά το ντέρμπι της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκάκης», όσο και για την εμφάνισή του με την Εθνική ομάδα στα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία.

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Τα επίμαχα βίντεο βρίσκονται στη διάθεση του Παναθηναϊκού και θα προσκομιστούν στη δικαιοσύνη.

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