Μήνυση του Τετέι στον Κωστή Ραπτόπουλο για συκοφαντική δυσφήμηση

Μήνυση κατά του Κωστή Ραπτόπουλου θα υποβάλλει ο Ανδρέας Τετέι, με την στήριξη και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο δημοσιογράφος έκανε προσβλητικές και ψευδείς αναφορές κατά του ποδοσφαιριστή, δημοσίως, πριν και μετά το ντέρμπι της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκάκης», όσο και για την εμφάνισή του με την Εθνική ομάδα στα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία.

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Τα επίμαχα βίντεο βρίσκονται στη διάθεση του Παναθηναϊκού και θα προσκομιστούν στη δικαιοσύνη.