Μήνυμα Ποντένσε για το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό: Ήρθε η ώρα να σας συναντήσω πάλι, πάμε για το 49ο

Μήνυμα Ποντένσε για το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό: Ήρθε η ώρα να σας συναντήσω πάλι, πάμε για το 49ο
Ο Ντάνιελ Ποντένσε ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος άσος έστειλε το δικό του μήνυμα για την επιστροφή του στον σύλλογο κάνοντας κάλεσμα στον κόσμο για ραντεβού το Σάββατο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

«Πλησιάζει η στιγμή που θα σας συναντήσω και πάλι. Η ατμόσφαιρα στο μοναδικό αυτό γήπεδο μου έχει λείψει πολύ. Το συναίσθημα να αγωνίζομαι στο πλευρό σας είναι μαγικό. Θα σας δω το Σάββατο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Πάμε να συνεχίσουμε νικηφόρα, να βάλουμε τις βάσεις για το επόμενο πρωτάθλημα, το 49ο! Ραντεβού στο Καραϊσκάκη» είπε.

