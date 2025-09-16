Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Μίλτος Τεντόγλου: Σε ΕΡΤ2 και ΕΡΤ Sports ο τελικός του μήκους στο Τόκιο

Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου

Μίλτος Τεντόγλου: Σε ΕΡΤ2 και ΕΡΤ Sports ο τελικός του μήκους στο Τόκιο
DEBATER NEWSROOM

Στην μάχη του τελικού του μήκους θα ριχθεί αύριο (17.9) ο Μίλτος Τεντόγλου και η ΕΡΤ θα μεταδώσει τον αγώνα και στην ψηφιακή της πλατφόρμα.

Με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ο Μίλτος Τεντόγλου θα ριχτεί στη μάχη του τελικού του μήκους το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9/2025).

Η ΕΡΤ, πέρα από τη μετάδοση της 5ης μέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου από την ΕΡΤ2, θα αφιερώσει ξανά το κανάλι ERT Sports από την ψηφιακή πλατφόρμα Ertflix, για να καλύψει όλα τα άλματα του τελικού.

Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 14:45 ώρα Ελλάδας.

