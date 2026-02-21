Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: Δεύτερος στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου με άλμα στα 8,14

Τρίτη θέση για τον Σταματονικολό, κυρίαρχος ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοφ

Μίλτος Τεντόγλου: Δεύτερος στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου με άλμα στα 8,14
ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Στις κορυφαίες θέσεις του Βαλκανικού Πρωταθλήματος κλειστού στίβου βρέθηκαν Μίλτος Τεντόγλου και Νίκολας Σταματονικολός.

Στο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην πίστα Ατλέτσκα Ντβοράνα στην περιοχή Μπάνιτσα του Βελιγραδίου, οι δύο Έλληνες πρωταθλητές βρέθηκαν στις τρεις κορυφαίες επιδόσεις πίσω μόνο από τον φορμαρισμένο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.

Ο 21χρονος Βούλγαρος άλτης του μήκους συνεχίζει τους εξαιρετικούς αγώνες με μεγάλες επιδόσεις, κερδίζοντας και το βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, αφήνοντας δεύτερο τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ πήδηξε 8.42μ -στην τελευταία του προσπάθεια- για να κατακτήσει την πρώτη θέση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δε βρέθηκε σε καλή μέρα για να κοντράρει το Βούλγαρο. Με καλύτερη επίδοση στο 8.14μ. ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 2η θέση. Τα άλματά του κατά σειρά ήταν: 7.64 – 7.83 – 8.04 – 7.79 – 8.04 και 8.14μ.

Στην τρίτη θέση με άλμα στα 7.76 μέτρα τερμάτισε ο Σταματονικολός.

