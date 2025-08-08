Μιχάλης Κατσούρης: Δύο χρόνια από τον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ – “Χάθηκε ύπουλα και άδικα”

Σαν σήμερα πριν από ακριβώς δύο χρόνια ο Μιχάλης Κατσούρης βρέθηκε στην δίνη επεισοδίων έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ και άφησε την τελευταία του πνοή.

Πέρασαν ήδη δύο χρόνια από την στιγμή που κόπηκε το νήμα της ζωής για τον φίλο της ΑΕΚ μετά από επίθεση Κροατών χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ σε οπαδούς της Ένωσης.

Η κιτρινόμαυρη οικογένεια δεν ξέχασε τον αδικοχαμένο Μιχάλη και έστειλε το δικό της μήνυμα, με την ερασιτεχνική ΑΕΚ να ζητάει δικαίωση για την ψυχή του, καθώς ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει τιμωρηθεί κανείς για τον άδικο χαμό του.

Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν τόσο η ΠΑΕ όσο και η ΚΑΕ ΑΕΚ.