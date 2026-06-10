Καλαμάτα: Τα Παιδικά Χωριά SOS αναλαμβάνουν την μίσθωση του σπιτιού που μένουν τα παιδιά της 39χρονης

Στο πλευρό των δύο ανήλικων παιδιών που έχασαν πρόσφατα τη μητέρα τους στην Καλαμάτα βρίσκονται από την πρώτη στιγμή τα Παιδικά Χωριά SOS. Ο οργανισμός έχει ήδη ενεργοποιήσει ένα πλέγμα ενεργειών προστασίας, υλικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τόσο για τα παιδιά όσο και για τη θεία τους, η οποία ανέλαβε την προσωρινή επιμέλειά τους κατόπιν εισαγγελικής απόφασης.

Με πρωταρχικό στόχο την άμεση εξασφάλιση ενός ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος, τα Παιδικά Χωριά SOS καλύπτουν πλήρως τη μίσθωση κατοικίας στην Καλαμάτα. Εκεί θα διαμείνει προσωρινά η οικογένεια, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μετάβασή τους στον τόπο της μόνιμης κατοικίας της θείας τους, η οποία αποτελεί πλέον τη νέα οικογένεια φροντίδας τους.

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Επίδομα αναδοχής ύψους 1.050 ευρώ

Σύμφωνα με την Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε στον ΣΚΑΪ, η θεία αναμένεται να λάβει επίδομα αναδοχής και για τα δύο παιδιά ύψους 1.050 ευρώ, ώστε να μπορέσει να αφοσιωθεί στην ψυχολογική υποστήριξή τους, έχοντας ένα οικονομικό βοήθημα για την ανατροφή τους.

Παράλληλα, σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του νομού Μεσσηνίας, εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα του οργανισμού προχωρά στην παροχή συστηματικής ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης. Η παρέμβαση αυτή, που κρίνεται απολύτως αναγκαία μετά από ένα τόσο σοβαρό τραυματικό γεγονός, περιλαμβάνει ψυχολογική φροντίδα, κοινωνική εργασία και συμβουλευτική. Στόχος είναι η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και η σταδιακή προσαρμογή των μελών της οικογένειας στη νέα πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η στήριξη αυτή δεν θα είναι βραχυπρόθεσμη, καθώς θα συνεχιστεί και μετά την εγκατάσταση των παιδιών στον μόνιμο τόπο διαμονής τους, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φροντίδας και τη διασύνδεσή τους με τα υποστηρικτικά δίκτυα της νέας τους τοπικής κοινότητας.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, Βαγγέλης Τσίλης, επισημαίνει: «Όταν ένα παιδί έρχεται αντιμέτωπο με μια τόσο βίαιη και τραυματική απώλεια, η κοινωνία οφείλει να κινητοποιείται άμεσα και συντονισμένα. Η ευθύνη μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα έχουν δίπλα τους τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες και τις συνθήκες που χρειάζονται για να αισθανθούν ξανά ασφάλεια και σταθερότητα και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και προοπτική».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή εκδηλώθηκε ένα ισχυρό κύμα αλληλεγγύης από την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, με την ενεργή συμβολή και τον συντονισμό του δήμου, της εκκλησίας αλλά και των κατοίκων της περιοχής.

Όπως υπογραμμίζεται από τους αρμόδιους φορείς, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των δύο ανηλίκων, δεν πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίησή τους.