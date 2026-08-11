Ο Μέσι σταματάει επ’ αόριστον μετά τον θάνατο του πατέρα του – Το δημοσίευμα “βόμβα” για τον Αργεντινό θρύλο

Επ’ αόριστον αποφάσισε να αναστείλει την ποδοσφαιρική του καριέρα ο Λιονέλ Μέσι, σύμφωνα με το Footmercato, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά του μετά τον πρόσφατο χαμό του πατέρα του, Χόρχε.

Ο Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών στο Ροζάριο ύστερα από μάχη που έδινε επί μήνες με μια ασθένεια, υπήρξε ο στυλοβάτης, ο πρώτος σύμβουλος κι ο μάνατζερ του Αργεντινού σούπερ σταρ σε όλη του την ποδοσφαιρική διαδρομή.

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Η απώλειά του προκάλεσε βαθύτατη θλίψη στον θρύλο της Αλμπισελέστε, ο οποίος διέκοψε άμεσα τις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι προκειμένου να γυρίσει στη γενέτειρά του.

Μετά την κηδεία του πατέρα του, ο Μέσι επέλεξε να παραμείνει στην Αργεντινή δίπλα στη μητέρα, τα αδέλφια, τη σύζυγο και τα παιδιά του, βάζοντας πλέον το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα.

Ο ίδιος δεν έχει ορίσει την ημερομηνία της επιστροφής του στις ΗΠΑ και δεν έχει ακόμα διευκρινίσει αν θα συνεχίσει να παίζει για την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, καθώς χρειάζεται χρόνο μακριά από τη δραση για να διαχειριστεί το πένθος του.