ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαυροβούνιο – Ελλάδα: Με «όργια» Τολιόπουλου μπροστά στο σκορ (44-35) η Εθνική (Βίντεο)

Ασταμάτητος ο Έλληνας γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR

Μαυροβούνιο – Ελλάδα: Με «όργια» Τολιόπουλου μπροστά στο σκορ (44-35) η Εθνική (Βίντεο)
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται στην έδρα του Μαυροβουνίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 το βράδυ της Δευτέρας 2/3.

Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα προηγείται στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με 44-35, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνει όργια στο πρώτο μέρος έχοντας σε 14 λεπτά συμμετοχής, 19 πόντους με 5/6 τρίποντα, 2/3 δίποντα, τρία ριμπάουντ και 5 ασίστ.

