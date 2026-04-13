Μάριος Ηλιόπουλος: «Χρόνια πολλά ΑΕΚάρα» – Το μήνυμα για τη συμπλήρωση 102 χρόνων ζωής της «Ένωσης»

Αιωνόβια… συν δύο είναι πλέον η ΑΕΚ, η οποία συμπλήρωσε σήμερα 102 χρόνια ζωής καθώς ιδρύθηκε στις 13 Απριλίου 1924, με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο, να στέλνει το δικό του μήνυμα, τα «χρόνια πολλά», μέσω των λογαριασμών της ΠΑΕ στα Social Media.

«Σαν σήμερα γεννήθηκε η ΑΕΚ μας από Πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας που έχασαν ξαφνικά τα πάντα αλλά κράτησαν το Ψυχικό τους Σθένος. Η ΑΕΚ αντιπροσωπεύει την Αντοχή, την Πίστη, την Επιμονή, την Αλληλεγγύη και το Ήθος.

Όλοι εμείς κουβαλάμε την Ένδοξη Ιστορία της και τις Αξίες μας με Ευθύνη. Για αυτό εμείς αγωνιζόμαστε με Ψυχή και Αξιοπρέπεια. Δεν έχει σημασία μόνο να κερδίζεις, αλλά πώς κερδίζεις. Το να σέβεσαι τον αντίπαλο είναι δείγμα Δύναμης και όχι αδυναμίας» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο Αθλητισμός είναι μάθημα Ζωής για την Ψυχή και το Μυαλό, για αυτό και ταυτίζεται με το “ Ευ Αγωνίζεσθαι” που είναι η Ουσία του Αθλητισμού. Η Αυτογνωσία σε κάνει Μαχητή με Σεβασμό και Αξιοπρέπεια. Σε μαθαίνει να διεκδικείς και πώς να γίνεσαι “ Κατακτητής”. Όλα τα νέα παιδιά οφείλουν σεβασμό στους Γονείς και στα Ιερά τους Σύμβολα, αλλά και οι Γονείς οφείλουν σεβασμό στα παιδιά προσφέροντας τη δυνατότητα και την έμπνευση να ασχοληθούν με χόμπι και Αθλητισμό και αυτό καθιστά τους Γονείς καταλυτικό παράγοντα.

Οραματίζομαι τη νέα σελίδα που γράφει η ΑΕΚ που την αφιερώνει στη Νεολαία, με Πάθος και Αγάπη σε αυτό που κάνουμε για το Ποδόσφαιρο αλλά και για όλο τον Αθλητισμό. Δημιουργούμε Όραμα σε ένα Περιβάλλον Αξιοπρέπειας, Καθαρότητας και Ευ Αγωνίζεσθαι. Γι’ αυτό δικό μου Όραμα είναι η πλειοψηφία των νέων παιδιών που πλησιάζουν την εφηβεία στις επόμενες δεκαετίες να υποστηρίζει την ΑΕΚ σε αυτόν τον δρόμο που μόλις ανοίξαμε.

Και εγώ μαζί με όλη την ΑΕΚ της οποίας κρατώ τα ηνία θα προσπαθώ να δίνω Έμπνευση για “ Όνειρα” και “ Όραμα” στα νέα παιδιά με Πάθος, Αγάπη για Στόχους στη Ζωή τους που θα τους κάνουν Νικητές στη Ζωή και Άξιους Ανθρώπους. Πάντα Πρωταγωνιστές με Μαχητικότητά, με Έμπνευση, αντλώντας Κυριαρχία από το Βυζαντινό Δικέφαλο Αετό… Τίποτα δεν είναι Τυχαίο αλλά μην αφήνεις τίποτα στην Τύχη. Χρόνια Πολλά ΑΕΚΑΡΑ… για πολλούς αιώνες Μάριος Ηλιόπουλος».