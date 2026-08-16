Απόστολος Χρήστου: «Χρυσός» ξανά στην Ευρώπη – Πρωταθλητής στα 100μ. ύπτιο με τρομερή κούρσα

Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε ξανά ο Απόστολος Χρήστου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή κούρσα στον μεγάλο τελικό, κάνοντας τη μεγάλη αντεπίθεση στο δεύτερο μισό και φτάνοντας πρώτος στον τερματισμό με χρόνο 52.27.

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Τρομερό φινάλε απέναντι στον Τσεκόν

Ο Χρήστου χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη με τον Ιταλό παγκόσμιο ρέκορντμαν Τόμας Τσεκόν, ο οποίος βρισκόταν μπροστά στο πρώτο μισό της κούρσας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ωστόσο, ανέβασε κατακόρυφα τον ρυθμό του στο δεύτερο 50άρι και κατάφερε να περάσει τον Ιταλό στα τελευταία μέτρα, αγγίζοντας πρώτος τον τοίχο.

Με το 52.27 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο.

Back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης

Η νέα επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς ο Απόστολος Χρήστου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 στο Βελιγράδι.

Δύο χρόνια αργότερα κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να παραμείνει στον ευρωπαϊκό «θρόνο» των 100μ. ύπτιο.

Πρόκειται παράλληλα για τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων αθλητών της ευρωπαϊκής κολύμβησης.

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Η αντίδραση του Χρήστου μετά τον τερματισμό

Χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση του Έλληνα πρωταθλητή όταν αντιλήφθηκε ότι είχε κατακτήσει την πρώτη θέση.

Ο Χρήστου πανηγύρισε έντονα μέσα στην πισίνα, ξεσπώντας μετά τη μεγάλη προσπάθεια και τη δραματική μάχη των τελευταίων μέτρων.

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Η ελληνική σημαία ανέβηκε έτσι για ακόμη μία φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να προσθέτει ακόμη μία σπουδαία διάκριση στην καριέρα του.