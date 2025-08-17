Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1: Το τραγικό λάθος του Μπαγιντίρ έκρινε το ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής

Η Άρσεναλ κατάφερε να μπει στην νέα σεζόν με το δεξί επικρατώντας με 0-1 μετά από τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπαγιαντίρ.

Με τον Τούρκο γκολκίπερ να παίρνει τη θέση του τραυματία Ονάνα κάτω από τα γκολπόστ, η Άρσεναλ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη και την μοναδική της φάση σε όλο τον αγώνα. Ο Ράις εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπαγιντίρ είχε κακή αντίδραση η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Ρικάρντο Καλαφιόρι έσπρωξε την μπάλα στα δίκτυα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γιουνάιτεντ έψαξε την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο. Πίεσε αρκετά και στο 73′ είδε τον Ράγια να εκτινάσσεται και να διώχνει με δυσκολία την κεφαλιά του Μπεμό.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η νέα σεζόν για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο λύγισε με 3-1 την Μπρέντφορντ, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στο «City Ground» και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Premier League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κρις Γουντ με δύο τέρματα.

Premier League: Αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2

(37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+4′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(55′ πεν. Ο’ Ράιλι – 90’+6′ Μουνίθ)

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(61′ Μαγιέντα, 73′ Μπάλαρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(10′, 60′ Ριτσάρλισον, 66′ Τζόνσον)

Γουλβς – Σίτι 0-4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(34′, 61′ Χάαλαντ, 37′ Ράιντερς, 80′ Τσερκί)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ 3-1

(5′, 45+2′ Γουντ, 42′ Εντόι – 78′ πεν. Τιάγκο)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1

(13′ Καλαφιόρι)