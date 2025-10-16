Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Πίσω στο σκορ με οκτώ πόντους (48-40) οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός δεν τα πήγε καθόλου καλά στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινοί πήραν το προβάδισμα του αγώνα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και παρά τα όσα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν τον έχασαν και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 48-40.