Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Λίγες ώρες μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς από πλευράς «ερυθρόλευκων». Αναφορικά στους δύο πρώτους ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την αισιοδοξία πως θα είναι στη διάθεσή του απέναντι στον Πανιώνιο, για την GBL, στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι, την Τετάρτη (15/10).

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 2-2 μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές, αλλά η επόμενη αντίπαλός του, Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται σε χειρότερη θέση, αφού μετρά 1 νίκη και 3 ήττες. Οι παίκτες του Όντεντ Κάτας είχαν ηττηθεί από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη στην πρεμιέρα με 85-78. Για τη 2η αγωνιστική γνώρισαν μία εντός έδρας ήττα, με 101-94, από την Παρί. Η μοναδική ήττα τους ήρθε στην 3η αγωνιστική και στον ισραηλινό «εμφύλιο», στην έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, στη Σόφια, με 103-90. Για να ηττηθούν το βράδυ της Τρίτης (14/10) εντός έδρας από την Μπαρτσελόνα, με 92-71.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ζόρντι Αλιάγα (Ισπανία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).