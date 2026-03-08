Λουτσέσκου για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: “Άλλη ομάδα δεν θα τα είχε καταφέρει με τόσες απουσίες”

Ο ΠΑΟΚ στάθηκε εξαιρετικά στο “Γ. Καραϊσκάκης” κρατώντας το 0-0 και ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανίστηκε ευχαριστημένος τηρουμένων των αναλογιών καθώς οι “Θεσσαλονικείς” παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες.

Ο Λουτσέσκου αποθέωσε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ, μίλησε για τις πολλές απουσίες που είχε η ομάδα του και στο γεγονός ότι οι παίκτες του κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν.

«Με τόσες απουσίες που είχαμε, η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα θα μπορούσε να το κάνει. Η νοοτροπία που δείχνουν οι παίκτες είναι εξαιρετική. Είμαι περήφανος για την προσπάθειά τους και για την ανθρώπινη πλευρά και την ενσυναίσθησή τους», ανέφερε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχαν παίκτες που μόλις γύρισαν. Δεν αφήσαμε πολλά περιθώρια στον Ολυμπιακό πέρα από ένα, εμείς είχαμε άλλες δύο καλές πιθανότητες για να σκοράρουμε. Έκαναν φανταστική δουλειά μετά από ένα επιβαρυμένο πρόγραμμα. Αυτό που κρατάμε είναι η υπερηφάνεια για τους παίκτες και η πολύ καλή απόδοσή τους σήμερα».