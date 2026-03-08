Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Κόλλησαν στο “μηδέν” και έμειναν πίσω από την ΑΕΚ

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ προσπάθησαν για το γκολ όμως αυτό δεν ήρθε από κανέναν από τους δύο μονομάχους που κόλλησαν στο “άγονο” 0-0 για να μείνουν πίσω από την ΑΕΚ στην βαθμολογία της Super League.

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι απέκτησε τρελό ρυθμό, ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Κωνσταντέλια να ανοίξει το σκορ, ενώ ο Ολυμπιακός απάντησε με δύο ευκαιρίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο 10λεπτο φάνηκε να ικανοποιείται και με την ισοπαλία, έδωσε την κατοχή στον Ολυμπιακό ο οποίος δεν κατάφερε να βγάλει κάποιον ποδοσφαιριστή του σε καθαρή θέση για γκολ.

Στο πρώτο μέρος, η πρώτη αξιομνημόνευτη φάση ήρθε στο 27ο λεπτό όταν ο Τσικίνιο σημάδεψε με κεφαλιά λίγο έξω μετά από σέντρα του Μπρούνο. Στο 28ο λεπτό ο Γερεμέγεφ βγήκε τετ α τετ με τον Τζολάκη μετά από προσπάθεια του Σάντσες, σούταρε έξω αλλά σηκώθηκε το σημαιάκι του οφσάιντ.

Ως το τέλος του πρώτου μέρους στο Καραϊσκάκη δεν είχαμε άλλη φάση άξια λόγου αλλά υπήρξαν νεύρα, εντάσεις μεταξύ των παικτών των 2 ομάδων και εκατέρωθεν παράπονα για τον Ισπανό ρέφερι Μαρτίνεθ.

Σε επίπεδο δεύτερου ημιχρόνου οι 2 αντίπαλοι μπήκαν ιδιαίτερα δυνατά. Μέσα σε δύο λεπτά, στο 66’ και στο 67’, οι 2 ομάδες (Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ) έχασαν από μία μεγάλη φάση. Αρχικά ο Κωνσταντέλιας βγήκε απέναντι στον Τζολάκη μετά από πάσα του Τάισον και η τελική του είχε φορά προς τα δίχτυα για να κόψει πρώτα ο Πιρόλα και μετά ο Ρέτσος. Στο 67’ ο Ελ Καμπί είχε σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα και αμέσως μετά ο Ταρέμι μία προσπάθεια που έστειλε έξω από πλάγια θέση.

Έτσι ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στις νίκες επί του Παναιτωλικού και του Πανσερραϊκού, όπως και ο ΠΑΟΚ που προερχόταν από νίκες επί του Αστέρα AKTOR και της Κηφισιάς και οι δύο ομάδες έμειναν στους 54 βαθμούς, στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (70′ Μουζακίτης), Έσε (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο (65′ Ποντένσε), Τσικίνιο (65′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (82′ Καμαρά), Οζντόεβ (75′ Μεϊτέ), Μπιάνκο (65′ Τάισον), Ιβανούσετς (65′ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (81′ Ντεσπόντοβ), Γερεμέγεφ.