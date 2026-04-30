J2US: Το πιο ανατρεπτικό πάρτυ έρχεται αυτό το Σάββατο στις 20:50 – Tα τραγούδια, ο guest κριτής & οι εκπλήξεις

Το πιο ανατρεπτικό πάρτι του J2US επιστρέφει αυτό το Σάββατο 2 Μαΐου στις 20:50 στο OPEN με τον Νίκο Κοκλώνη, φέρνοντας «δανεικούς» coaches, λαμπερούς guests και έναν ανατρεπτικό προσκεκλημένο κριτή που θα απογειώσει το κέφι. Το 10ο live του μουσικού σόου υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και ατελείωτη διασκέδαση για το κοινό.

Όλα όσα θα δούμε στο 10ο live

Το πιο κεφάτο και λαμπερό show της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει αυτό το Σάββατο στο OPEN με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο μουσική, ανατροπές και θετικά vibes και θα μας κάνει ξανά όλους μια παρέα!

Το J2US αλλάζει για μία ακόμη φορά τα δεδομένα και μετατρέπει τη σκηνή σε ένα απρόβλεπτο μουσικό παιχνίδι, όπου όλα μπορούν να συμβούν!

Μετά την ανακοίνωση που αιφνιδίασε στο προηγούμενο live, τα ζευγάρια καλούνται να αντιμετωπίσουν μία νέα πρόκληση. Για το ένα από τα δύο τραγούδια της βραδιάς, θα εμφανιστούν με άλλον coach, που προέκυψε μετά από κλήρωση!

Η νέα αυτή δοκιμασία αλλάζει ισορροπίες, δημιουργεί αναπάντεχους συνδυασμούς και φέρνει φρέσκο αέρα, ανεβάζοντας την αγωνία στα ύψη.

Στη σκηνή του J2US ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για να ξεσηκώσει το κοινό με τις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες του και τη μοναδική του ενέργεια που θα μας παρασύρει σε ένα αυθεντικό μουσικό γλέντι.

Στην κριτική επιτροπή, δύο guest judges – έκπληξη δίπλα στον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ:

Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή

«Δεν είχα δύναμη» – Αντώνης Βαρδής

Μουσική: Αντώνης Βαρδής

Στίχοι: Πάνος Φαλάρας

Μαίρη Αργυριάδου – Stan

«Μέτρα» – Άννα Βίσση & Νίκος Καρβέλας

Μουσική: Νίκος Καρβέλας

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

DJ Deleasis – Έφη Θώδη

«Το κάτι» – Καίτη Γαρμπή

Μουσική: Φοίβος

Στίχοι: Φοίβος

Ηλίας Γκότσης – Θωμαή Απέργη

«Λυπήσου με» – Δημήτρης Κοντολάζος

Μουσική: Νίκος Καρβέλας

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

Χάρης Λεμπιδάκης – Φαίη Θεοχάρη

«Τελειώσαμε εδώ» – Γιώργος Μαζωνάκης

Μουσική: Νίκος Τερζής

Στίχοι: Πάνος Φαλάρας

Μιχάλης Ιατρόπουλος – Αγγελική Ηλιάδη

«Δώδεκα παρά» – Βασίλης Καρράς

Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους

Στίχοι: Πάνος Φαλάρας

Ζευγάρια μετά την ανταλλαγή coach

Δημήτρης Σκουλός – Stan

«Όλα σ’ αγαπάνε» – Σταμάτης Γονίδης

Μουσική: Αλέκος Χρυσοβέργης – Ειρήνη Χρυσοβέργη

Στίχοι: Σπύρος Γιατράς

Μαίρη Αργυριάδου – Φαίη Θεοχάρη

«Καλύτερα οι δυο μας» – Καίτη Γαρμπή & Άννα Βίσση

Μουσική: Νίκος Καρβέλας

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας, Ναταλία Γερμανού

Χάρης Λεμπιδάκης – Έφη Θώδη

«Αν είσαι ένα αστέρι» – Νίκος Βέρτης

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Στίχοι: Γιώργος Τσοπάνης

Ηλίας Γκότσης – Αγγελική Ηλιάδη

«Το ωραιότερο πλάσμα» – Λευτέρης Πανταζής

Μουσική: Νίκος Καρβέλας

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

Δανιέλα Χατζη – DJ Deleasis

«Καλημέρα, τι κάνεις» – Γιάννης Πάριος

Μουσική: Σταμάτης Σπανουδάκης

Στίχοι: Σταμάτης Σπανουδάκης

Μιχάλης Ιατρόπουλος – Θωμαή Απέργη

«Άσε με να σ’ αγαπάω» – Λίτσα Διαμάντη

Μουσική: Σπύρος Παπαβασιλείου

Στίχοι: Μάρω Μπιζάνη

Και όπως πάντα, «τρυπώνουμε» στα παρασκήνια του show και μαθαίνουμε τι γίνεται μετά τις εμφανίσεις με τη βοήθεια του Τρύφωνα Σαμαρά και της Cinderella που δίνουν το δικό τους show με αυθόρμητες στιγμές, χιούμορ και backstage αποκαλύψεις.

