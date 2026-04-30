Άσλεϊ Γιάνγκ: Σταματάει το ποδόσφαιρο ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τέλος σε μια πλούσια καριέρα βάζει ο Άσλεϊ Γιάνγκ, ο οποίος αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του σε ηλικία 40 χρονών.

Ο Άγγλος θρύλος της Premier League επέλεξε να βάλει μια άνω τελεία στην ποδοσφαιρική του καριέρα μετά από 23 χρόνια επαγγελαμτικής πορείας. Η τελευταία του ομάδα θα είναι η Ίπσουιτς η οποία βρίσκεται μία νίκη μακριά από την άνοδό της στην μεγάλη κατηγορία.

Τα ποδοσφαιρικά του βήματα ξεκίνησαν το 2003 για λογαριασμό της Γουάτφορντ, με το επίσημο ποδοσφαιρικό του ντεμπούτο να πραγματοποιείται την σεζόν 2006-07 με 20 συμμετοχές και 3 γκολ. Στην ομάδα είχε ρόλο κυρίως ως αριστερό εξτρέμ λόγω της καλής του σέντρας και της ταχύτητά του.

Το 2007 παίρνει την μεταγραφή στην Άστον Βίλα όπου θα αγωνιστεί για 4 χρόνια. Με απολογισμό περίπου 150 παιχνιδιών κατάφερε να σκοράρει 22 φορές και να κάνει γνωστό το όνομά του ευρέως στην Αγγλία. Εκεί αγωνίστηκε και ως δεξί εξτρέμ αλλά και στην τωρινή του θέση ως αριστερό μπακ.

Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήρθε την σεζόν 2011-12 όταν ανακοινώθηκε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ήταν η βασική επιλογή όλων των προπονητών για όλη του την θητεία στην ομάδα για την θέση του αριστερού οπισθοφύλακα, μετρώντας219 παιχνίδια, 19 γκολ και 12 ασιστ.

Κατέκτησε 2 φορές το Community Shield (2011, 2016), την Premier League τo 2012, το FA Cup το 2015, το League Cup το 2016 και την ίδια χρονιά το Europa League.

Ashley Young has announced his retirement from professional football 🚨 pic.twitter.com/WtIwWjKaNR— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 30, 2026

To 2019 άλλαξε παραστάσεις πηγαίνοντας στην Ίντερ, ενώ το 2021 επέστρεψε στην Άστον Βίλα. Το 2023 πήγε για 2 σεζόν στην Έβερτον και την φετινή σεζόν στην Ίπσουιτς όπου τελείωσε την καριέρα του.

Ένας θρύλος του Αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδσφαίρου που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία.