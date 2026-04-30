Έντι Ταβάρες: Η ανακοίνωση της Ρεάλ για τον τραυματισμό του – Πόσο διάστημα αναμένεται να λείψει

Την σοβαρότητα του τραυματισμού του Έντι Ταβέρες, ο οποίος αποχώρησε στα πρώτα τρία λεπτά του Game 1 των playoffs της Euroleague απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Oι Μαδριλένοι ενημέρωσαν τον κόσμο πως ο σέντερ τους υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου.

Η Ρεάλ δεν ανακοίνωσε το διάστημα της απουσίας του, αλλά σε τετοιου είδους τραυματισμούς το διάστημα υπολογίζεται από 2 έως και 8 εβδομάδες, κάτι που προφανώς τον θέτει off από τη σειρά με τη Χάποελ και πλέον θα γίνει αγώνας δρόμου για το Final Four αν και εφόσον η Ρεάλ κάνει τη δουλειά με τους Ισραηλινούς και τους αποκλείσει, προσπαθώντας να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Φέτος ο πύργος των Μαδριλένων έχει αγωνιστεί σε 39 ματς Euroleague και μετρά 9.6 πόντους και 6.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.