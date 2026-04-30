Ισαάκ Μπόνγκα: Στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Πίστονς ο Γερμανός

Παίκτης των Ντιτρόιτ Πίστονς πρέπει να θεωρείται ο Ισαάκ Μπόνγκα, ο οποίος θα αποχωρήσει από την Παρτιζάν για το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.

Το ΝΒΑ καλέι τον Γερμανό φόργουορντ ο οποίος ενδιέφερε πολλές ομάδες από την Euroleague, με τον ίδιο να έχει μεγάλη ευκαιρία το ερχόμενο καλοκαίρι για το NBA Summer League.

The Detroit Pistons are reportedly set to sign Partizan forward Isaac Bonga for an $875,000 release clause following the Las Vegas Summer League, per @meridiansportrs



(https://t.co/dekRK0Adch) pic.twitter.com/7N1iRoWdmh— NBA Base (@TheNBABase) April 29, 2026

Η συμφωνία περιλαμβάνει την κατάθεση 875.000 ευρώ ως ποσό πρωκαταβολής στην Σέρβικη ομάδα για να τον αποδεσμεύσουν, με την διάρκεια του συμβολάιου του να είναι προς το παρών άγνωστη.

Ο 26χρονος διανύει μια εξαιρετική χρονιά με την Παρτιζάν, μετρώντας 10.1 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 21.9 λεπτά συμμετοχής ανά μέσο όρο. Το 2025 βγήκε ο MVP με την εθνική Γερμανίας στο Eurobasket, ενώ στο ΝΒΑ έχει αγωνιστελι σε Λέικερς (2018-19), Γουίζαρντς (2019-21) και Ράπτορς (2021-22).