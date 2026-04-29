Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Πλήρωσε τα λάθη του και έχασε το τρόπαιο του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα λάθη του στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μπιλμπάο και ηττήθηκε με 89-74 από τους Βάσκους, οι οποίοι κατέκτησαν για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του FIBA Europe Cup.

Οι παίκτες της ομάδας της Θεσσαλονίκης, τα έκαναν όλα «λάθος» στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικότερα στην τρίτη περίοδο (ηττήθηκαν με 27-16) και δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο της διοργάνωσης, χάνοντας και το +6 που είχαν από τον πρώτο αγώνα στην έδρα τους. Ωστόσο, στον ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει να είναι λυπημένοι καθώς αυτό είναι μόνο η αρχή με τον Τέλη Μυστακίδη στην ηγεσία του συλλόγου, με τα καλύτερα να είναι μπροστά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74