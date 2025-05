Τρόμος προκλήθηκε τη Δευτέρα 26/5 στο Λίβερπουλ μετά την παράσυρση πεζών από όχημα που οδηγούσε ένας 53χρονος στην Water Street.

Μάλιστα, με ανάρτηση της στα social media η τοπική ομάδα που γιόρταζε στους δρόμους της πόλης την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League στάθηκε στο πλευρό όσων έχουν τραυματιστεί.

«Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Γουότερ που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα απόψε. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν πληγεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό» αναφέρει.

