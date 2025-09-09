Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά από το 2009 η ψυχωμένη Εθνική ομάδα – Επόμενο «εμπόδιο» η Τουρκία

Η Εθνική ομάδα παίζοντας με ψυχή επικράτησε (87-76) της Λιθουανίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά το 2009 στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Εθνική ομάδα επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων και πλέον την Παρασκευή κόντρα στην Τουρκία του Εργκίν Αταμάν θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

GREECE MARCH ON TO THE SEMI-FINALS 🇬🇷#EuroBasket— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

O Γιάννης Αντετοκούνμπο για μια ακόμη φορά ήταν ασταμάτητος με 29 πόντους με 9/14 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 11/16 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 κόψιμο. Παράλληλα, ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε 17 πόντους με 6/8 σουτ, ενώ ο Κώστας Σλούκας είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Κώστα Παπανικολάου να συμπληρώνει 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Σπουδαίος αμυντικά ο Κώστας Αντετοκούνμπο (4 κοψίματα).

Η Λιθουανία μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και μάλιστα προηγήθηκε με 7-0 με καλάθι του Βαλαντσιούνας, ωστόσο η Εθνική ομάδα βρήκε τους τρόπους και στη συνέχεια πέρασε μπροστά στο σκορ με 12-13 με καλάθι του Κώστα Σλούκα τρία λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου. Τελικά, η Εθνική ομάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 24-19.

Η Ελλάδα μπήκε με τρίποντο στο 2ο δεκάλεπτο με τον Βασίλη Τολιόπουλο να γράφει το 22-27. Μάλιστα, η διαφορά έφτασε στους 11 πόντους (35-24) με τον Σλούκα να ευστοχεί σε τρίποντο στο 14′. H Λιθουανία από την πλευρά της έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 33-37, ενώ στη συνέχεια με τρίποντο ο Βελίτσκα έγραψε το 38-39. Τελικά, η Ελλάδα βρήκε τις λύσεις και πήγε ξανά τη διαφορά στους έξι πόντους (38-44) στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ένα πρόβλημα προστέθηκε στο κεφάλι του Βασίλη Σπανούλη καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φορτώθηκε με το τρίτο του φάουλ. Η Λιθουανία μείωσε με τον Βαλαντσιούνας σε 41-44 αλλά η Εθνική ομάδα έτρεξε σερί 7-0 και έκανε το 41-51 με έξι λεπτά να απομένουν για το φινάλε της τρίτης περιόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παπανικολάου έγραψε το 45-58 αλλά οι Λιθουανοί με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκαναν το 49-58. Ο Παπανικολάου και η Εθνική ομάδα συνέχισαν να είναι ασταμάτητοι και έκαναν το 69-55. Η Λιθουανία εκμεταλλεύτηκε κάποια από τα λάθη της Εθνικής και μείωσε σε 60-73 με τέσσερα λεπτά να απομένουν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε αρχικά το 60-76 και στη συνέχεια το 63-78. Η Λιθουανία από την πλευρά της έτρεξε επιμέρους σκορ 7-0 και μείωσε σε 70-78 με ένα λεπτό να απομένει για το φινάλε του αγώνα. Ωστόσο στη συνέχεια δεν άλλαξε κάτι και η Ελλάδα πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87