Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4: Πέρασε σαν σίφουνας από την Λιβαδειά και ανέβηκε στην 4η θέση

Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα επικρατώντας με το εντυπωσιακό 1-4 επί του Λεβαδειακού και σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας της Super League.

Το “τριφύλλι” παρουσιάστηκε αποτελεσματικό και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο μέρος, χάρη στα γκολ των Ερνάντεθ στο 37’ και Μπακασέτα στο 45+3’.

Στην επανάληψη οι πράσινοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και βρήκαν τρίτο τέρμα στο 50’ με τον Κοντούρη, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πριν διαμορφώσει το 4-1 ο Κυριακόπουλος στο 70’. Οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει προσωρινά με τον Πεντρόσο στο 61’.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός με τη ψυχολογία στα ύψη θα υποδεχθεί την προσεχή Πέμπτη (12/3) την Μπέτις στον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League και θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στις εξαιρετικές του εμφανίσεις με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει στη μάχη της πρόκρισης στη ρεβάνς της 19ης Μαρτίου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (87’ Μανθάτης), Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι (75’ Νίκας), Κωστή (65’ Λαμαράνα), Μπάλτσι (75’ Συμελίδης), Παλάσιος, Όζμπολτ (75’ Λαγιούς), Πεντρόζο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Μπακασέτας (84’ Τσέριν), Κοντούρης (66’ Σισοκό), Κυριακόπουλος, Ζαρουρί (66’ Αντίνο), Ταμπόρδα (65’ Πελίστρι), Τεττέη (75’ Σφιντέρσκι).