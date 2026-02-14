Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0: Τον μπλόκαραν οι Βοιωτοί και έκαναν βήμα για τα playoffs
Με δέκα παίκτες από νωρίς οι γηπεδούχοι
Ο Λεβαδειακός κατάφερε να μπλοκάρει (0-0) τον Ολυμπιακό εντός έδρας και να πάρει ένα σημαντικό βαθμό στη προσπάθεια που κάνει για να πάρει το εισιτήριο για τα Playoffs της Super League.
Οι Βοιωτοί κατάφεραν να πάρουν έναν σημαντικό βαθμό παρότι αγωνίζονταν από το 41ο λεπτό του αγώνα με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Όζμπολτ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Ο Λεβαδειακός έφτασε τους 39 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός έφτασε τους 47 και ρίχνει πλέον το βάρος του στον αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.
