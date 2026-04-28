Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
Κούπερ Φλαγκ: Κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου rookie της χρονιάς στο ΝΒΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η απονομή βραβείων στο ΝΒΑ συνεχίζεται, με τον Κούπερ Φλαγκ των Ντάλας Μάβερικς να αναδεικνύεται «Rookie of the Year» της φετινής σεζόν.

Στα 19 του χρόνια ο φόργουορντ των Μάβερικς κλείνει με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν, με 21 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ σε 33.5 λεπτά συμμετοχής ανά μέσο όρο. Παρότι δεν κατάφερε να πάει την ομάδα του στα play-off, όλο το μέλλον είναι δικό του για να το κάνει.

Οι τελευταίοι νικητές είναι:

  • Βίκτορ Ουεμπανιάμα 2023-24 (Σαν Αντόνιο Σπερς)
  • Στέφον Καστλ 2024-25 (Σαν Αντόνιο Σπερς)
  • Κούπερ Φλαγκ 2025-26 (Ντάλας Μάβερικς)
