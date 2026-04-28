Κούπερ Φλαγκ: Κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου rookie της χρονιάς στο ΝΒΑ

Η απονομή βραβείων στο ΝΒΑ συνεχίζεται, με τον Κούπερ Φλαγκ των Ντάλας Μάβερικς να αναδεικνύεται «Rookie of the Year» της φετινής σεζόν.

Στα 19 του χρόνια ο φόργουορντ των Μάβερικς κλείνει με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν, με 21 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ σε 33.5 λεπτά συμμετοχής ανά μέσο όρο. Παρότι δεν κατάφερε να πάει την ομάδα του στα play-off, όλο το μέλλον είναι δικό του για να το κάνει.

The 2025-26 @Kia NBA Rookie of the Year is… Cooper Flagg! pic.twitter.com/pqxPt0lfDN— NBA (@NBA) April 27, 2026

Οι τελευταίοι νικητές είναι: