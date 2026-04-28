Κούπερ Φλαγκ: Κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου rookie της χρονιάς στο ΝΒΑ
Μόλις στα 19 του χρόνια ο φόργουορντ των Ντάλας Μάβερικς
Η απονομή βραβείων στο ΝΒΑ συνεχίζεται, με τον Κούπερ Φλαγκ των Ντάλας Μάβερικς να αναδεικνύεται «Rookie of the Year» της φετινής σεζόν.
Στα 19 του χρόνια ο φόργουορντ των Μάβερικς κλείνει με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν, με 21 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ σε 33.5 λεπτά συμμετοχής ανά μέσο όρο. Παρότι δεν κατάφερε να πάει την ομάδα του στα play-off, όλο το μέλλον είναι δικό του για να το κάνει.
The 2025-26 @Kia NBA Rookie of the Year is… Cooper Flagg! pic.twitter.com/pqxPt0lfDN— NBA (@NBA) April 27, 2026
Οι τελευταίοι νικητές είναι:
- Βίκτορ Ουεμπανιάμα 2023-24 (Σαν Αντόνιο Σπερς)
- Στέφον Καστλ 2024-25 (Σαν Αντόνιο Σπερς)
- Κούπερ Φλαγκ 2025-26 (Ντάλας Μάβερικς)
