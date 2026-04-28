Κώστας Σλούκας: Εκτός για 3 εβδομάδες ο αρχηγός του Παναθηναϊκού

Την αποθεραπεία ξεκινάει από σήμερα Τρίτη 28/04 ο Κώστας Σλούκας, μιας και χειρουργήθηκε στον μηνίσκο, απουσιάζοντας για 3 εβδομάδες από την αγωνιστική δράση.

Άτυχος στάθηκε ενόψει των play-off της Euroleague ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, μιας και η ρήξη μηνίσκου που υπέστει θα του στερήσει την συμμετοχή από την σειρά με την Βαλένθια. Ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Τριανταφυλλόπουλος, πραγματοποίησε την επέμβαση.

Ο Έλληνας γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει την αποθεραπεία ετσί ώστε να προλάβει την συμμετοχή του στο Final Four της διοργάνωσης, αν φυσικά το «τριφύλλι» προκριθεί και αποκλείσει τους Ισπανούς.