Κώστας Σλούκας: Εκτός για 3 εβδομάδες ο αρχηγός του Παναθηναϊκού
Χειρουργήθηκε στον μηνίσκο το πρωί της Τρίτης 28/04
Την αποθεραπεία ξεκινάει από σήμερα Τρίτη 28/04 ο Κώστας Σλούκας, μιας και χειρουργήθηκε στον μηνίσκο, απουσιάζοντας για 3 εβδομάδες από την αγωνιστική δράση.
Άτυχος στάθηκε ενόψει των play-off της Euroleague ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, μιας και η ρήξη μηνίσκου που υπέστει θα του στερήσει την συμμετοχή από την σειρά με την Βαλένθια. Ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Τριανταφυλλόπουλος, πραγματοποίησε την επέμβαση.
Ο Έλληνας γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει την αποθεραπεία ετσί ώστε να προλάβει την συμμετοχή του στο Final Four της διοργάνωσης, αν φυσικά το «τριφύλλι» προκριθεί και αποκλείσει τους Ισπανούς.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις