Σκιάθος: Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ – Έγινε αισθητός στην Αθήνα
Tο εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα
Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/04) στη Σκιάθο, η οποία έγινε αισθητή ακόμη και στην Αθήνα, ενώ στην περιοχή συνεχίζεται η μετασεισμική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την αυτόματη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 4 χιλιόμετρα βόρεια της Σκιάθου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.
Είχε προηγηθεί νωρίτερα, λίγο μετά τις 14:00, άλλη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, η οποία έγινε επίσης αισθητή και στην Αττική.
Ο πρώτος σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου, με αρκετούς κατοίκους να βγαίνουν προληπτικά από τα σπίτια τους.
