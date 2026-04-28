Βρετανία: Διεθνής διαιτητής συνελήφθη για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο αγόρι

Μία σοκαριστική είδηση ήρθε στην επικαιρότητα από μέσα της Βρετανίας με έναν διαιτητή με συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις να κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο αγόρι.

Σύμφωνα με την Sun, ο διαιτητής είχε ταξιδέψει στην Αγγλία για αναμέτρηση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και λίγες ώρες πριν βρεθεί στο γήπεδο προσπάθησε να προσελκύσει έναν έφηβο, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Πηγές του βρετανικού Μέσου υποστηρίζουν ότι ο διαιτητής κατηγορείται ότι άγγιξε ακατάλληλα το ανήλικο αγόρι και προσπάθησε να το πάρει μαζί του στο δωμάτιό του, γεγονός που έφερε την καταγγελία εναντίον του στην αστυνομία, η οποία και τον συνέλαβε αμέσως μετά τον αγώνα της UEFA.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ρωτήθηκε σχετικά με το περιστατικό και απάντησε τα εξής: «Εξετάζουμε την κατάσταση με μεγάλη ανησυχία. Στο διάστημα αυτό, ο διαιτητής δεν θα ληφθεί υπόψη για κανέναν αγώνα της UEFA».