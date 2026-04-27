Εργκίν Αταμάν για Σλούκα: “Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, πρέπει να προετοιμάσεις αυτούς που θα παίξουν”

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια στα playoff της EuroLeague με το πρώτο παιχνίδι της σειράς να διεξάγεται το βράδυ της Τρίτης (27/4). Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του για το αυριανό παιχνίδι στάθηκε στον τραυματισμό του Κώστα Σλούκα που θα χάσει τα παιχνίδια με την Βαλένθια λόγω προβλήματος στο γόνατο.

Ο Τούρκος προπονητής υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία αναφορικά με την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, καθώς οι πράσινοι έχουν παίκτες μεγάλης ποιότητας στις θέσεις των γκαρντ.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Είναι η ώρα για τα πλέι-οφ. Όλοι θα παίξουν με τα συστήματά τους. Η Βαλένθια το έκανε πολύ καλά, αλλά έχασε πολλά ματς. Έχουμε το σύστημά μας. Είναι σημαντικό το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα την μέρα του αγώνα. Θα δούμε δύο διαφορετικά συστήματα. Γνωριζόμαστε καλά. Οι παίκτες στο παρκέ θα παλέψουν για τη νίκη».

Για τον Σλούκα: «Ο Σλούκας είχε πρόβλημα την τελευταία εβδομάδα με το γόνατο και τον μηνίσκο. Είχε πρόβλημα στην προπόνηση και οι γιατροί είπαν ότι σε αυτά τα δύο ματς είναι αδύνατο να παίξει. Μεγάλη απώλεια για εμάς. Έχουμε αρκετούς παίκτες. Έχουμε αρκετούς ποιοτικούς παίκτες. Δεν είναι ώρα για δικαιολογίες.

Ακόμα και αν παίξεις με 7-8 παίκτες, η Μονακό με 8 παίκτες πέρασε στα πλέι-οφ. Δεν είναι ώρα να σκεφτείς ποιοι θα λείπουν αλλά να προετοιμάσεις όσους θα παίξουν. Ελπίζω πως θα είναι έτοιμος για τα ματς στην Αθήνα».