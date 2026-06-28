Κολομβία – Πορτογαλία 0-0: Έμειναν στην ισοπαλία και πέρασαν στους “32” μαζί – Ιστορική πρόκριση για το Κονγκό

Χωρίς γκολ και νικητή (0-0) έληξε η μεγάλη μάχη της Κολομβίας με την Πορτογαλία για την 3η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, όμως το «Χ» ήταν αρκετό για να δώσει στους Κολομβιανούς την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο και να τους «στείλει» απέναντι στην Γκάνα στη φάση των «32».

Στον αντίποδα, οι Πορτογάλοι που είχαν ως κορυφαίο παίκτη τους τον γκολκίπερ Ντιόγο Κόστα, έμειναν δεύτεροι στο γκρουπ και θα αντιμετωπίσουν στο πρώτο ματς των νοκ-άουτ την Κροατία του Λούκα Μόντριτς.

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Η Κολομβία ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίωρο χάνοντας πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τους Κόρδοβα (1’, κεφαλιά λίγο άουτ) και Αρίας (18’ απόκρουση Ντιόγο Κόστα, 22’ απόκρουση πάνω στη γραμμή του Ρουμπέν Νέβες). Οι Πορτογάλοι «ξύπνησαν» μετά το 30’ και στο 39’ έχασαν μία απίθανη τριπλή ευκαιρία.

Αρχικά ο Βάργκας απέκρουσε το πλασέ του Μπρούνο Φερνάντες, στη συνέχεια οι αμυντικοί έβαλαν «στοπ» στο ανάποδο ψαλίδι του Ρονάλντο και στο φινάλε της φάσης το πολύ δυνατό σουτ του Νέβες πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Ντιόγο Κόστα απέκρουσε άλλο ένα φοβερό σουτ του Χάμες στο 45’+2’, ενώ συνέχισε τις μεγάλες επεμβάσεις του στο 60’ με το σουτ του Αρίας που έβγαλε με υπερένταση στη γωνία του.

Στο 89’ ο Ρούμπεν Ντίας έδιωξε πάνω στη γραμμή, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Λουίς Σουάρες πέρασε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια. Η Κολομβία σκόραρε στο 90’+2’ με τον Ντάβιντσον Σάντσες όμως το τέρμα του ακυρώθηκε με επιβεβαίωση και του VAR για οριακό οφσάιντ της… μύτης του παπουτσιού του Κολομβιανού στόπερ, με το 0-0 να «σφραγίζει» εντέλει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Λουκουμί, Σαντιάγο Αρίας (87’ Μουνιός), Πουέρτα, Μασάδο, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (76’ Κιντέρο), Γιόν Αρίας (76’ Καστάνιο), Λέρμα (60’ Ρίος), Λουίς Ντίας, Κόρδοβα (60’ Σουάρες).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγο Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (46’ Νταλότ), Μέντες (90’+3’ Νούνιες), Φερνάντες, Ρουμπέν Νέβες (46’ Ζοάο Νέβες), Βιτίνια (70’ Σαμού Κόστα), Ζοάο Φέλιξ (71’ Λεάο), Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στο μεταξύ, με «χρυσούς» σκόρερ τους Βισά (68’ πέν., 90’+1’) και Μαγιελέ (78’) η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νίκησε το Ουζμπεκιστάν 3-1 -με ανατροπή- στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026, τερμάτισε στην 3η θέση του 11ου ομίλου και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη φάση των «32» ως μία απ’ τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων.

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ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού (83’ Καγιεμπέ), Εμπουκού (72’ Ελία), Μουτουσάμι (72’ Μουκάου), Σαντίκι, Σιπενγκά (72’ Μπονγκοντά), Μπακαμπού (51’ Μαγιελέ), Βισά.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοβ, Κουσάνοβ, Αλιγιόνοβ, Ασουρμάτοβ, Νασρουλάεβ, Ουρόζοβ, Μοζγκοβόι (82’ Ισκαντέροβ), Σουκούροβ (59’ Καμρομπέκοβ), Καμντάμοβ (59’ Γκάνιεβ), Φαγζουλάεβ (73’ Ουρούνοβ), Σομουρόντοβ.