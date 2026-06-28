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Υπό έλεγχο η φωτιά στα Καλύβια Αττικής – Περιορίστηκε μετά από άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής (εικόνα)

Δεν χρειάστηκε η επέμβαση εναέριων μέσων

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Καλύβια Αττικής – Περιορίστηκε μετά από άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής (εικόνα)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:03

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής (28/6) στα Καλύβια Αττικής βάζοντας σε κατάσταση συναγερμού τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, η φωτιά φαίνεται να καίει ξερή χαμηλή βλάστηση επί της οδού Προμηθέως & Πανοράματος στην περιοχή Φέριζα.

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Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

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